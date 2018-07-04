Новый главный тренер "Вашингтона": "Многое останется по-прежнему, но будет и новое"

Новый главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден рассказал, какой будет команда в его первом сезоне. На посту тренера Рирден сменил Барри Тротца, который покинул команду в июне этого года после победы в Кубке Стэнли.

- Это уникальная ситуация. Другими словами ее не описать. Команда добилась успеха, завоевала главный приз в хоккее, - цитирует официальный сайт НХЛ (русская версия) Рирдена. - У нас была определенная тактика. Многое останется по-прежнему, но будет и новое. И на это мы должны обратить внимание команды, которая снова хочет победить. Я не жду особых сложностей в переходный период. Я говорю так, потому что работал здесь в течение четырех лет. Я знаю всех в клубе на всех уровнях и со всеми наладил рабочие отношения.

Рирден пришел в "Вашингтон" в 2014 году вместе с Барри Тротцем, став его помощником, а затем и вторым тренером.