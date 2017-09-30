Нолан Патрик: "Я не боюсь драться"

Новичок "Филадельфии" нападающий Нолан Патрик после драки с форвардом "Бостона" Давидом Крейчи в выставочном матче (5:1) отметил, что не боится помериться с силами с соперниками. Однако второй номер драфта-2017 не считает это важной частью своей игры.

– Не думаю, что Крейчи так уж стар (разница в возрасте – более 12 лет, – прим. "СЭ"), – цитирует SportsNet Philadelphia Патрика. – Все произошло само собой, я долго не думал. На льду всегда так бывает. Здесь играет свою роль адреналин. Я не боюсь драться, если нужно. Но не считаю это важной частью своей игры.

Второй номер драфта НХЛ-2017 подрался с Крейчи. Видео