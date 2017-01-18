Нолан Патрик и Клим Костин лидируют в рейтинге драфта НХЛ 2017 года

Нападающий "Брэндон Уит Кингз" Нолан Патрик занимает первую строчку в опубликованном центральным скаутским бюро НХЛ рейтинге драфта 2017 года среди североамериканских игроков. Список является промежуточным, ведь драфт состоится только летом, а именно 23 - 24 июня.

Стоит отметить, что 18-летний канадец лидирует, несмотря на то что пропустил последние три месяца из-за травмы. В 72 играх сезона-2015/16 на его счету 102 (41+61) очка, чем игрок помог "Брэндону" выиграть чемпионство в Западной хоккейной лиге.

Добавим, что в рейтинге среди иностранных игроков лидирует российский нападающий московского "Динамо" Клим Костин. 17-летний форвард в сезоне-2015/16 сыграл в МХЛ 30 матчей, в которых набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности "+3".