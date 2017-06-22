Нолан Патрик: "Хотел поговорить с Проворовым, но он тренируется по 10 часов в день"

Один из фаворитов драфта НХЛ 2017 года, Нолан Патрик, заявил, что в последнее время много общается с игроками "Филадельфии", которая будет выбирать под вторым номером на предстоящем драфте. Однако канадец отметил, что не смог поговорить с российским защитником "Летчиков" Иваном Проворовым, так как тот много тренируется каждый день. Напомним, что драфт пройдет c 23 по 24 июня в Чикаго.

– Последние несколько дней я общался с Брэйденом Шенном, – цитирует Courier-Post Патрика. – Хотел поговорить с Проворовым, но он тренируется по 10 часов в день.