Нисканена удалили до конца матча за грубый фол на Кросби, канадец не смог самостоятельно покинуть лед

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби получил повреждение в третьем матче 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Вашингтоном". Защитник "Кэпиталз" Мэтт Нисканен совершил грубый прием, нанеся удар сопернику в голову. Американец заработал удаление до конца встречи. "Пингвины" проведут пять минут игрового времени в меньшинстве.

Кросби смог подняться только с помощью медицинской бригады клуба. Канадец направился в раздевалку.