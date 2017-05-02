Нисканена удалили до конца матча за грубый фол на Кросби, канадец не смог самостоятельно покинуть лед

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби получил повреждение в третьем матче 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Вашингтоном". Защитник "Кэпиталз" Мэтт Нисканен совершил грубый прием, нанеся удар сопернику в голову. Американец заработал удаление до конца встречи. "Пингвины" проведут пять минут игрового времени в меньшинстве.
Кросби смог подняться только с помощью медицинской бригады клуба. Канадец направился в раздевалку.
Niskanen penalty on Crosby. pic.twitter.com/L4wSMWOOIZ– Marc Dumont (@MarcPDumont) 1 мая 2017 г.
mikha1
Вообще так и есть-Кросби сам въехал под Нисканена, которому уж и некуда было деваться. Удалят надо было того, кто сзади Кросби по спине ударил.
03:54
fifa_guru
А Сиду здоровья!
03:45
fifa_guru
как там про Овечкина говорили?)) сам въехал в кадри?)
03:42