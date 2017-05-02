02:56 | ХОККЕЙ — НХЛ

Нисканена удалили до конца матча за грубый фол на Кросби, канадец не смог самостоятельно покинуть лед

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Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби получил повреждение в третьем матче 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Вашингтоном". Защитник "Кэпиталз" Мэтт Нисканен совершил грубый прием, нанеся удар сопернику в голову. Американец заработал удаление до конца встречи. "Пингвины" проведут пять минут игрового времени в меньшинстве.

Кросби смог подняться только с помощью медицинской бригады клуба. Канадец направился в раздевалку.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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mikha1

Вообще так и есть-Кросби сам въехал под Нисканена, которому уж и некуда было деваться. Удалят надо было того, кто сзади Кросби по спине ударил.

03:54

fifa_guru

А Сиду здоровья!

03:45

fifa_guru

как там про Овечкина говорили?)) сам въехал в кадри?)

03:42