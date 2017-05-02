Нисканен не будет наказан за удар Кросби

НХЛ не планирует наказывать защитника "Вашингтона" Мэтта Нисканена за эпизод третьего матча серии плей-офф против "Питтсбурга" (3:2 ОТ), в котором хоккеист ударил клюшкой в голову Сидни Кросби.

После этого момента американец заработал удаление до конца встречи. Кросби смог подняться только с помощью медицинской бригады клуба. Канадца увели в раздевалку и на льду он больше не появлялся. На данный момент неизвестна степень серьезности его повреждения.

Сам Нисканен после матча заявил, что не хотел бить соперника по голове.