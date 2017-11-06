Нильсен проводит 700-й матч в НХЛ

"Эдмонтон" на своем льду принимает "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард "Ред Уингз" Франс Нильсен проводит свой 700-ю встречу в карьере.

33-летний хоккеист записал на свой счет 394 (140+254) очка в 699 играх при показателе полезности "-17". Нильсен был задрафтован "Айлендерс" в третьем раунде в 2002 году под общим 87-м номером. За клуб из Нью-Йорка он выступал с 2006 по 2016 год.