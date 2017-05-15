Нил повторил рекорд "Нэшвилла" по голам в Кубке Стэнли, Джохансен - по очкам

Нападающий "Нэшвилла" Джеймс Нил во втором матче 1/2 финала плей-офф НХЛ против "Анахайма" (3:5, 1-1) забил гол. Тем самым канадец повторил клубный рекорд по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли. На счету Нила, а также Дэвида Легуонда и Ши Уэбера по 13 голов за всю историю выступлений в плей-офф.

Кроме того, нападающий Райан Джохансен забросил шайбу и сделал результативную передачу. На его счету 13 (3+10) очков в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Форвард повторил рекорд за один сезон, который ранее установили Джоэл Уорд и Колин Уилсон.