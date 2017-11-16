18:36 | Хоккей — НХЛ

Никто из россиян не ждал хет-трика так долго, как Анисимов


Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов стал 44-м российским игроком, оформившим хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ. При этом он установил новый российский рекорд, отметившись тремя шайбами в 572-й игре. Для сравнения Владимир Малахов проделал "трюк со шляпой" в 355-й встрече.

Наименьшее количество времени на оформление хет-трика тратили Никита Филатов и Алексей Егоров – шесть матчей. (Кирилл БУРДАКОВ)

Россияне, оформившие первый хет-трик после 200-го матча

 

Игрок

Клуб

Соперник

Номер матча

Артем АНИСИМОВ

Чикаго

Рейнджерс (д) – 6:3

572-й

Владимир МАЛАХОВ

Монреаль

Каролина (г) – 6:3

355-й

Сергей ГОНЧАР

Вашингтон

Монреаль (д) – 6:1

323-й

Виктор КОЗЛОВ

Флорида

Анахайм (г) – 5:1

323-й

Александр СЕЛИВАНОВ

Эдмонтон

Анахайм (г) – 6:2

314-й

Сергей ФЕДОРОВ

Детройт

Калгари (д) – 5:2

293-й

Максим АФИНОГЕНОВ

Баффало

Вашингтон (д) – 7:1

292-й

Валерий БУРЕ

Калгари

Эдмонтон (д) – 4:2

218-й

 

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