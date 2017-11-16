Никто из россиян не ждал хет-трика так долго, как Анисимов

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов стал 44-м российским игроком, оформившим хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ. При этом он установил новый российский рекорд, отметившись тремя шайбами в 572-й игре. Для сравнения Владимир Малахов проделал "трюк со шляпой" в 355-й встрече.
Наименьшее количество времени на оформление хет-трика тратили Никита Филатов и Алексей Егоров – шесть матчей. (Кирилл БУРДАКОВ)
Россияне, оформившие первый хет-трик после 200-го матча
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Номер матча
|
Артем АНИСИМОВ
|
Чикаго
|
Рейнджерс (д) – 6:3
|
572-й
|
Владимир МАЛАХОВ
|
Монреаль
|
Каролина (г) – 6:3
|
355-й
|
Сергей ГОНЧАР
|
Вашингтон
|
Монреаль (д) – 6:1
|
323-й
|
Виктор КОЗЛОВ
|
Флорида
|
Анахайм (г) – 5:1
|
323-й
|
Александр СЕЛИВАНОВ
|
Эдмонтон
|
Анахайм (г) – 6:2
|
314-й
|
Сергей ФЕДОРОВ
|
Детройт
|
Калгари (д) – 5:2
|
293-й
|
Максим АФИНОГЕНОВ
|
Баффало
|
Вашингтон (д) – 7:1
|
292-й
|
Валерий БУРЕ
|
Калгари
|
Эдмонтон (д) – 4:2
|
218-й