Никто из россиян не ждал хет-трика так долго, как Анисимов

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов стал 44-м российским игроком, оформившим хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ. При этом он установил новый российский рекорд, отметившись тремя шайбами в 572-й игре. Для сравнения Владимир Малахов проделал "трюк со шляпой" в 355-й встрече.

Наименьшее количество времени на оформление хет-трика тратили Никита Филатов и Алексей Егоров – шесть матчей. (Кирилл БУРДАКОВ)

Россияне, оформившие первый хет-трик после 200-го матча