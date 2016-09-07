Николай Кулемин: "Сыграть еще раз в "Магнитке" мне было бы приятно"

Нападающий сборной России и "Айлендерс" Николай Кулемин допускает, что может когда-нибудь вернуться в магнитогорский "Металлург". Форвард добавил, что он стал чаще играть в Кубке Стэнли.

– Конечно, Магнитогорск мой родной город, и я получал огромное удовольствие, играя в нем во время локаута (в НХЛ), – цитирует ТАСС Кулемина. – В тот период я встречался с ребятами, друзьями, с кем играл и начинал там, поэтому не исключаю, что приеду в Россию. Сыграть еще раз в "Магнитке" мне было бы приятно.

Очень приятно, что в последние два сезона в "Айлендерс" я играл в плей-офф. Мы выступали достойно в прошлом году и в этом тоже, попав во второй раунд. Считаю, что мы движемся в правильном направлении. Мне лично все нравится, у тренеров другой подход – они больше разговаривают с игроками, общаются, спрашивают.

Микроклимат в команде хороший, все ребята держатся вместе. Руководство делает правильные шаги, приятно играть в команде, которая на что-то претендует. Хотелось бы, конечно, выиграть Кубок Стэнли. Плей-офф в НХЛ – это совсем другая игра, и я это почувствовал в последние два года.