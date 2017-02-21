Николай Кулемин: "Переезд "Айлендерс"? Мы фокусируемся на играх и тренировках, не так важно, где это делать"

Нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин подчеркнул, что его партнер по команде Джон Таварес на данный момент не думает по поводу своего будущего. Ранее сообщалось, что он может покинуть клуб по окончании сезона.

- Я знаю, что Джон на данный момент полностью концентрируется на нынешнем сезоне и думает исключительно о выступлении за "Айлендерс", - цитирует официальный сайт НХЛ Кулемина. - Без сомнений, он является отличным парнем и настоящим лидером нашей команды. Сейчас он делает все возможное, чтобы мы одерживали как можно больше побед и поборолись за выход в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Он не думает о будущем на этом этапе сезона.

- В прессе появляется много информации по поводу потенциального переезда "Нью-Йорк Айлендерс" из Бруклина в другое место. В частности, называется Хартфорд, где раньше уже была команда НХЛ. Как такие разговоры влияют на игроков?

- Я не думаю, что многие хоккеисты в "Айлендерс" уделяют очень много внимания подобным разговорам. Как я уже отмечал ранее, мы все фокусируемся исключительно на играх и тренировках. Не так уж важно, где именно мы будем это делать. Не забывайте, что мы совсем недавно переехали на новую арену в Бруклине. Мы пока еще привыкаем к новому дому, но это не должно сказываться на выступлениях команды на площадке. Ситуация с плохим льдом на многих аренах в этом сезоне? Да, действительно об этом много говорят. Соглашусь, что кондиции льда не везде идеальные, но здесь игроки ничего не могут поделать. Мы должны показывать результат на таком льду, который имеется у нас в распоряжении.