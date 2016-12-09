Николай Кулемин: "Очень хочу сыграть на Олимпиаде"

Нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин после победы над "Сент-Луисом" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что команда стала больше выкладываться на льду и выходить на игры, как на последние. Также он выразил надежду, что НХЛ договорится с ИИХФ по поводу участия игроков в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

- Ровная была игра, соперник играл хорошо, мы тоже старались не ошибаться, - сказал Кулемин в интервью пресс-службе НХЛ. - Нам повезло больше, забили в конце хороший гол с вбрасывания. Это был переломный момент.

- Последние несколько игр у вашей команды неплохо получается. За счет чего?

- Просто каждый начал больше выкладываться. Много говорили об этом с тренерами. Стали выходить на каждый матч, как на последний, и надо выигрывать, чтобы пробиться в плей-офф.

- Много вопросов на тему того, будут ли игроки НХЛ играть на Олимпиаде. Следите за этим, волнуетесь?

- Я бы очень хотел сыграть. Это привилегия для хоккеиста - сыграть за свою страну на Олимпиаде. Сейчас непростые переговоры идут, но уверен, все придут к правильному решению. Время есть до Олимпиады.