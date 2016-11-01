Николай Кулемин: "Не лучший старт сезона для "Айлендерс"

Нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин подвел итоги старта своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Российский форвард отметил, что у его ньюйоркцев есть все для выхода в плей-офф. Он добавил, что выступление на Кубке мира-2016 помогло легче войти в сезон.

– Не лучший старт для "Айлендерс", – приводит официальный сайт НХЛ слова Кулемина. – Тяжелые игры на выезде. Команда старается прибавлять и исправлять свои ошибки. Сезон длинный – все впереди. Надо выигрывать в каждом матче. У команды есть все шансы на попадание в плей-офф.

Кубок мира? Конечно, он пошел на пользу. Высокий уровень команд помог подготовиться. Это большой плюс для всех, кто играл на турнире.