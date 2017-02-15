Николай Кулемин: "Кубок мира пошел на пользу при подготовке к сезону"

Нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин положительно оценил Кубок мира-2016 и отметил, что турнир помог подготовиться к сезону. Турнир прошел в Торонто, его победителем стала сборная Канады, победившая в финале сборную Европы.

– Конечно, Кубок мира по хоккею немного поменял летний распорядок, – цитирует официальный сайт НХЛ Кулемина. – Ребята начали готовиться значительно раньше, потому что надо было быть в оптимальной форме уже к началу сентября. В этом плане пришлось немного изменить привычный план подготовки, но в целом я считаю, что выступление на этом турнире только пошло на пользу игрокам. Ребята приехали в тренировочный лагерь, уже проведя определенное количество официальных матчей. Мы уже получили игровую практику, при этом действуя против лучших хоккеистов в мире. Так что, думаю, Кубок мира был большим плюсом в подготовке к сезону.

У меня было очень много моментов в начале сезона, но тогда где-то не получалось. В целом у нас вся команда не слишком хорошо начала чемпионат, мы мало забивали голов, хотя моментов было достаточно. Просто не удавалось их реализовать. Честно говоря, не могу сказать, что мы что-то сильно поменяли, продолжаем делать то, что делали раньше.

Я бы не сказал, что с приходом нового главного тренера все кардинально изменилось в нашей игре. Мы продолжаем придерживаться примерно того же тренировочного плана. Конечно, некоторые детали немного поменялись, но в целом мы продолжаем делать то, что мы делали. Я считаю, что еще до того, как уволили Капуано, мы уже начали играть лучше в декабре и январе. Команда двигалась в правильном направлении. Наверное, приход нового главного тренера все же подхлестнул ребят и добавил новых эмоций.