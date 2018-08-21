Николай Кулемин: "Играть в меньшинстве - интересно и тяжело одновременно"

Нападающий Николай Кулемин, который подписал трехлетний контракт с "Магниткой", в интервью "СЭ" признался, что ему нравится играть в меньшинстве. В прошлом сезоне россиянин почти не играл из-за травмы, поэтому у "Айлендерс"​ возникли проблемы при игре в неравных составах.

– Вы почти целиком пропустили прошлый сезон.

– Повредил плечо. Но сейчас со мной все в порядке. Готов на 100 процентов.

– В ваше отсутствие меньшинство "Айлендерс" стало худшим в НХЛ. Да еще и худшим по показателям за последние 30 лет. Как это возможно?

– У нас в меньшинстве регулярно выходило всего четыре нападающих. Кроме меня получили травмы еще двое. Они периодически пропускали матчи, тренеры были вынуждены постоянно подключать в спецбригады новых ребят. Для того, чтобы сыграться и понять, что нужно делать, требуется время. Особенно для тех, кто раньше либо почти не выходил в меньшинстве, либо вообще не имел такого опыта. Естественно, что командная статистика в этом компоненте резко упала.

– Играя за "Айлендерс", вы входили в Топ-20 лучших "убийц меньшинства" во всей лиге.

– Как мне это удается? В Америке говорят, что главное находиться со всеми на одной волне. Выполнять полностью тренерские требования, выкладываясь на 100 процентов. Каждый знает свой участок ответственности. Ты делаешь свою работу на совесть, остальные – тоже, поэтому и такой результат. Стоит не успеть в каком-то моменте одному, как все начинает рваться.

– Вам нравится играть в меньшинстве? Или работа – есть работа?

– Нравится. Ведь ты выходишь против лучших пятерок соперника. Это интересно и тяжело одновременно, ведь твоя команда играет вчетвером. Силы заканчиваются быстро. Когда за период четыре-пять удалений, и нас всего четыре нападающих, которые играют в меньшинстве. Ноги постоянно в работе, причем ты не просто бегаешь, а двигаешься в режиме "старт-стоп". (Игорь ЕРОНКО)

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