Николай Кулемин: "Большинство хоккеистов хотят поехать на Олимпиаду-2018"

Нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин выразил надежду, что ему удастся принять участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. На данный момент ИИХФ и НХЛ еще не подписали соглашение об участии игроков в турнире, и есть вероятность, что хоккеисты лиги не приедут на Игры впервые с 1994 года.

- Если говорить лично обо мне, то я бы с большим удовольствием принял участие в предстоящей Олимпиаде в Корее, - цитирует официальный сайт НХЛ Кулемина. - Всегда получаешь особенный опыт и эмоции от игры в турнирах такого масштаба. Мне пока довелось сыграть только на одной Олимпиаде. Я думаю, что большинство хоккеистов со мной согласятся в этом вопросе, многие хотят поехать в Корею и представлять свою страну.

- Насколько важна Олимпиада в целом для развития хоккея?

- Очень важна! Участие игроков НХЛ в Олимпиаде, несомненно, поможет продвинуть хоккей в новые страны и будет способствовать дальнейшему развитию игры. Возможно, кто-то со мной не согласится в этом вопросе, но я считаю именно так. Уверен, что Корея проведет отличную подготовку к турниру и там будет очень приятно играть. Наверняка у хоккея появятся новые болельщики, которые начнут смотреть этот вид спорта на постоянной основе именно после Олимпиады.