Николай Кулемин: "Айлендерс" занимает не то место, на которое рассчитывает"

Российский нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин, который стал автором одной из заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (5:3), отметил важность победы в этой встрече. По его словам, "островитяне" рассчитывают занять более высокое место в турнирной таблице, поэтому должны обыгрывать каждого соперника.

- Была очень сложная игра, хороший соперник, - сказал Кулемин в интервью официальному сайту НХЛ. - Старались показать свой хоккей, что получалось на протяжении двух периодов. Заключительный отрезок матча начали плохо - пропустили сразу в первой "сменке" и потом допустили пару ошибок. Но продолжали демонстрировать хорошую игру и забили на последних минутах. "Айлендерс" очень нужна победа, потому что сейчас мы находимся не на том месте, на котором хотели бы быть.

- Что сейчас не получается у команды?

- Сейчас мы мало забиваем. В каждой игре наносим гораздо меньше бросков по воротам, чем в прошлом сезоне. Необходимо быть более нацеленными на ворота.

- Придает ли победа над "Питтсбургом" уверенности?

- Каждая победа важна для "Айлендерс". Мы много проигрываем на последних минутах, что очень обидно. Необходимо выигрывать несмотря на то, какой соперник нам будет противостоять.