Николай Кулемин: "Айлендерс" очень не хватает Грабовского"

Нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин выразил надежду, что его партнер по команде Михаил Грабовский в ближайшее время вернется на лед. Самый результативный белорусский хоккеист в истории НХЛ в текущем сезоне не провел ни одного матча из-за тяжелой травмы, а последний раз выходил на лед 15 марта.

- Мы с Мишей очень хорошие друзья и постоянно поддерживаем связь, - цитирует официальный сайт НХЛ Кулемина. - Наши дети ходят в одну и ту же школу. Я знаю, что его состояние заметно улучшилось. Надеюсь, что он скоро вернется в игру. Конечно, мне неприятно, что мой друг не может играть сейчас. Но это хоккей, здесь такие вещи случаются, к сожалению. Грабовский помимо всего прочего является еще и прекрасным хоккеистом, которого очень не хватает "Айлендерс". Поэтому в этом сезоне все ребята стараются сделать шаг вперед и компенсировать его отсутствие своими успешными действиями.