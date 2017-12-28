Николай Голдобин: "Решение Бурмистрова стало неожиданностью, он был мне в НХЛ русским папой"

Нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин отметил, что решение форварда Александра Бурмистрова закончить карьеру в НХЛ стало для него большой неожиданностью. Он также добавил, что россиянин помог ему освоиться в лиге.
Напомним, что 26-летний Бурмистров вчера заключил односторонний контракт с "Ак Барсом" до конца сезона.
– Для меня стало большой неожиданностью решение Бурмистрова. Он был старше, многому меня научил, помог мне здесь освоиться, – приводит Nhl.com/Ru слова Голдобина. – Он был мне в НХЛ русским папой.
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