Николай Голдобин: "Не хочу возвращаться в Россию. Хочу играть в лучшей лиге мира"

Нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Хоккеист отметил, что приложит все силы, чтобы закрепиться в НХЛ.

– Считаю, что я достиг того уровня, когда могу играть в НХЛ, – цитирует The Province Голдобина. – Я прикладываю все усилия, чтобы быть в составе команды. Я не хочу уходить. Я буду разочарован, если не попаду в состав, но я не хочу возвращаться в Россию. Я хочу играть в лучшей лиге мира. Это моя мечта.

Напомним, что 21-летний форвард по ходу прошлого сезона был обменен из "Сан-Хосе" в "Ванкувер". В составе канадской команды он провел 12 матчей и забил 3 гола. Всего в НХЛ на его счету 23 игры.