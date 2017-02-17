Николай Голдобин: "Надеюсь, произведу впечатление на тренеров "Сан-Хосе"

Нападающий "Сан-Хосе" Николай Голдобин заявил, что много работал в АХЛ, чтобы быть вызванным на матч главной команды в регулярном чемпионате НХЛ. В текущем сезоне россиянин в главную команду не вызывался и провел сезон в АХЛ за "Барракуду", в составе которой провел 43 матча и набрал 37 (13+24) очков. "Акулы" проведут матч против "Аризоны" 19 февраля в 4.00 по московскому времени.

– Дебур сказал, что я заслужил провести матч? Я с ним полностью согласен, – цитирует CSN Голдобина. – Что я жду от первой игры в сезоне? Надеюсь, смогу произвести на него впечатление своей игрой. Я стал больше работать над собой в АХЛ, помогал побеждать своей команде. Тренеры много говорили обо мне в последнее время. Думаю, я проделал хорошую работу в фарм-клубе.