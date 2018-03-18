Николай Голдобин: "Хотел доказать "Сан-Хосе", что они ошибались, обменяв меня"

Нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе" (3:5) отметил, что ему обидно за результат. Напомним, россиянин, забросивший сегодня шайбу, был обменян в "Кэнакс" из "Шаркс" в прошлом году.

– Наше звено провело отличный матч. Однако обидно забить три гола и все равно проиграть, – цитирует Голдобина пресс-служба "Ванкувера". – Перед матчем я был очень взволнован. Я хотел доказать руководство "Сан-Хосе", что оно ошиблось, обменяв меня.