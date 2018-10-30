Николай Элерс: "Иногда смотрю матчи "Йокерита" в КХЛ"

Нападающий "Виннипега" Николай Элерс поделился ожиданиями от матчей с "Флоридой" в Хельсинки в рамках NHL Global Series 2018.

– Такие матчи – это отличная возможностью для команды сблизиться. Здесь мы постоянно находимся вместе. Игра против "Флориды" – хорошая проверка и для нас, и для них. Это никакой не "отпуск", - отметил Элерс. - Мы знаем, зачем сюда приехали. Сезон в разгаре, и все хотят побеждать. В этом плане встреча в Хельсинки ничем не отличается от других. Будет классный хоккей. Арена хорошая. Я иногда смотрю матчи "Йокерита", там играют мои знакомые. Так что я видел этот стадион раньше, но никогда на нем не играл. (Игорь Еронко)