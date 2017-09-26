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01:27 | Хоккей — НХЛ

Николай Белов покинул тренировочный лагерь "Флориды"

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Защитник Николай Белов покинул тренировочный лагерь клуба НХЛ "Флорида", сообщает официальный сайт "Пантерз". Подробности не разглашаются.

Ранее генеральный менеджер "Пантерз" Дейл Тэллон анонсировал участие 30-летнего оборонца в тренировочном лагере команды. До этого Белов никогда не играл в НХЛ. Последним клубом защитника в КХЛ был "Трактор", за который он выступал два последних сезона. В составе СКА хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина-2015.

 

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Материалы других СМИ
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John-Vorchun

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