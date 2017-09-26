Николай Белов покинул тренировочный лагерь "Флориды"

Защитник Николай Белов покинул тренировочный лагерь клуба НХЛ "Флорида", сообщает официальный сайт "Пантерз". Подробности не разглашаются.

Ранее генеральный менеджер "Пантерз" Дейл Тэллон анонсировал участие 30-летнего оборонца в тренировочном лагере команды. До этого Белов никогда не играл в НХЛ. Последним клубом защитника в КХЛ был "Трактор", за который он выступал два последних сезона. В составе СКА хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина-2015.