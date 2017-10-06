Нико Хишер: "Я был рад, когда вышло приложение НХЛ. Я мог смотреть много видео с Дацюком"

Первый номер драфта НХЛ-2017, нападающий "Нью-Джерси" Нико Хишер на страницах The Players Tribune рассказал о своем первом посещении Северной Америки, а также о том, как пытался найти на льду своего нынешнего одноклубника Тэйлора Холла.

– Я родился в 1999 году. Мне было восемь лет, когда вышел iPhone. Люди думают, что это действительно смешно. Я не знаю почему.

Я расскажу вам историю, которую считаю невероятной. Когда мне было 11 лет, моя команда из Швейцарии приехала на турнир в Квебек. Я впервые оказался в Северной Америке, никогда раньше я не смотрел матчи НХЛ. Поэтому нашу команду привезли в Оттаву на матч "Сенаторз" и "Ойлерз". Мы сидели так высоко, что едва могли видеть шайбу. Сидели прямо под самой крышей. Поэтому мы просто пытались найти номер 4 у "Эдмонтона".

Это был Тэйлор Холл. Его только что выбрали первым номером драфта. С тех мест, где мы сидели, он выглядел совсем маленьким. Был похож на голубую точку. Но мы все думали, как тут здорово. Для нас это было очень важно, потому что в Швейцарии хоккей – не главный вид спорта. НХЛ расширялась, но мы не могли смотреть хоккей по телевизору. Когда мы были детьми, то следили за играми в интернете. Когда вышло приложение НХЛ – стало просто отлично. Теперь я мог смотреть много видео с Павлом Дацюком. Он был моим любимым игроком. Мне нравилось, как он играл.