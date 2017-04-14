Никлас Яльмарссон: "Чикаго" понимает, что невозможно выиграть у "Нэшвилла" четыре матча подряд"

Защитник "Чикаго" Никлас Яльмарссон после поражения в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (0:1) подчеркнул, что команде нужно перестроиться. По его словам, "Блэкхокс" не рассчитывает на стремительную победу в серии.

- "Чикаго" понимает, что серия получится долгой, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Яльмарссона. - Мы осознавали, что выиграть у "Нэшвилла" четыре матча подряд невозможно. Это очень хорошая команда. Нам надо перестроиться.