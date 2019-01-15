Никлас Бэкстрем: "За 82 игры неизбежны взлеты и падения. Надеюсь, это было падение"

Нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем остался недоволен игрой команды в регулярном чемпионате НХЛ против "Сент-Луиса" (1:4). Российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин открыл счет в первом периоде, но затем "Блюз" забросили четыре шайбы, причем Иван Барбашев и Владимир Тарасенко отметились голами.

- Мы знаем, что должны играть лучше, особенно в полных составах. Конечно, за 82 игры неизбежны взлеты и падения. Надеюсь, это было наше падение, - цитирует официальный сайт НХЛ Бэкстрема.