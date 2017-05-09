Никлас Бэкстрем: "Вашингтон" хочет выиграть серию"

Форвард "Вашингтона" Никлас Бэкстрем после победы над "Питтсбургом" в шестом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ (5:2) отметил, что его команда намерена выйти в полуфинал. Решающий поединок в серии состоится в четверг, 11 мая, начало - в 2.30 по московскому времени.

- Мы хотим выиграть серию, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Бэкстрема. - Нам надо было сегодня сыграть на максимуме, чтобы состоялся седьмой матч. Всякое может быть, но сейчас нас устраивает положение дел в серии.