Никлас Бэкстрем: "В этом сезоне мы и сами опробуем метод "Питтсбурга"

Форвард "Вашингтона" Никлас Бэкстрем отметил, что при комплектовании состава клуб постарается использовать схему "Питтсбурга"​. По его словам, нужно извлечь из их успехов свой урок.

– Думаю, усиление конкурентов хорошо и для нас, и для других команд, – цитирует Бэкстрема официальный сайт НХЛ. – Чтобы зарабатывать очки, нам придется каждый вечер играть на более высоком уровне. Есть ощущение, что в этом сезоне команды будут более близкими по уровню и это должно держать нас в тонусе.

У "Питтсбурга" по-прежнему есть их великолепная стержневая группа. А кроме того, они умеют добиваться успеха с игроками из АХЛ. Майку Салливану обычно удается достать из этих ребят лучшее, на что они способны. Но, безусловно, это команда, которую нам очень хочется обыграть и с которой в прошлом у нас были проблемы.

В этом сезоне мы и сами опробуем их метод: подтащим к основному составу талантливых ребят из АХЛ. "Херши" уже несколько лет здорово выступает в АХЛ, много побеждает. Надеюсь, что теперь и мы сможем извлечь из их успехов свой урок.