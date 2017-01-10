Никлас Бэкстрем: "У Овечкина лучший кистевой бросок в лиге"

Нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем выразил восхищение мастерством своего одноклубника Александра Овечкина. Россиянин после матча с "Монреалем" (4:1) сравнялся по числу голов с Морисом Ришаром – у них по 544 шайбы.

– Впечатляет то, как он исполняет бросок, – цитирует ESPN Бэкстрема. – У него лучший кистевой бросок в лиге. Все происходит быстро. С ним всегда интересно играть, потому что он способен в любой момент что-то создать. Овечкин очень опасен. Он умеет забивать с любой позиции. Это приносит удовольствие тем, кто играет с ним.