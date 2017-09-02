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08:47 | Хоккей — НХЛ

Никлас Бэкстрем: "Овечкин более склонен к публичности и эпатажу, чем я. Мне это не нужно"


Форвард "Вашингтона" Никлас Бэкстрем рассказал о том, что не переживает по поводу того, что его порой недооценивают, сравнивая с другими хоккеистами того же амплуа. По его словам, его одноклубник Александр Овечкин любит находиться в свете прожекторов.

Я насчет этого особенно не переживаю, - цитирует NHL Бэкстрема. - Не думаю, что стоит постоянно пялиться на статистику, хотя, конечно, время от времени она способна кое о чем рассказать.

Овечкин – более склонный к публичности и эпатажу человек, чем я. Ему нравится быть в свете прожекторов. Для меня возможность этого избежать – во благо, я предпочту, чтобы так все и оставалось. Мне это просто не нужно. Уверенности в себе хватает и так. 

 
 
     

    Дополнительная информация

    https://www.nhl.com/ru/news/backstrom-comfortable-spending-entire-career-in-ovechkins-shadow/c-290836660

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