Никлас Бэкстрем: "Многие видят в Овечкине снайпера, но у него и отличный пас"

Нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем высоко оценил игру капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Флоридой" (4:2). В этой встрече российский хоккеист набрал два (1+1) очка. Он забросил 30-ю шайбу в сезоне и отдал 500-ю передачу в карьере.

- Это потрясающе. Мы давно играем вместе и я рад за Овечкина, - приводит пресс-служба НХЛ слова Бэкстрема. - Он - отличный хоккеист, который может все. Это превосходное достижение. Многие видят в нем снайпера, но Александр обладает и отличным пасом.

500 передач Овечкина. Главное о новом достижении русского суперфорварда