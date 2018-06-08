Никлас Бэкстрем: "Было здорово разделить этот момент с Овечкиным"

Нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем после завоевания Кубка Стэнли отметил, что почувствовал облегчение. Также он поблагодарил капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина, который передал ему трофей. Игрои выступают вместе с 2007 года.

- Это потрясающе, просто облегчение, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Бэкстрема. - Мы стояли там, смотрели и кричали друг на друга. Это было самое лучшее чувство. Мы так этому рады. Он мне сразу сказал, что передаст Кубок. Было здорово разделить с ним этот момент.

"Вашингтон" сегодня обыграл "Вегас" в пятом матче - 4:3. Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф и впервые в карьере завоевал Кубок Стэнли.