Никлас Бэкстрем: "Было здорово разделить этот момент с Овечкиным"

Нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем после завоевания Кубка Стэнли отметил, что почувствовал облегчение. Также он поблагодарил капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина, который передал ему трофей. Игрои выступают вместе с 2007 года.
- Это потрясающе, просто облегчение, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Бэкстрема. - Мы стояли там, смотрели и кричали друг на друга. Это было самое лучшее чувство. Мы так этому рады. Он мне сразу сказал, что передаст Кубок. Было здорово разделить с ним этот момент.
"Вашингтон" сегодня обыграл "Вегас" в пятом матче - 4:3. Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф и впервые в карьере завоевал Кубок Стэнли.
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https://www.nhl.com/ru/news/alex-ovechkin-hands-stanley-cup-off-to-nicklas-backstrom/c-298966338
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