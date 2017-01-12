Никлас Бэкстрем: "1000 очков Овечкина говорит о том, что он все делает правильно"

Нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем подчеркнул, что российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (5:2) оформил дубль, преодолев рубеж в 1000 очков, является великим хоккеистом.

Всего в активе капитана "столичных" 1001 (546+455) балл в играх "регулярки". Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков.

- Это большое достижение, большая цифра. Для любого игрока добраться до 1000 очков за карьеру является особенным моментом, - приводит Nhl.com/ru слова Бэкстрема. - Это говорит о правильности ваших действий на льду. Кросби также приближается к этой отметке. Они оба являются прекрасными хоккеистами, у которых при этом разный игровой стиль.

Алекс сказал, что достижение 1000 очков означает, что он стареет? Ну да, волосы у него заметно поседели (смеется). Шучу, конечно. На самом деле он в полном порядке. Матчи против "Питтсбурга" всегда являются непростыми. Мы набрали хорошую форму и ожидаем интересной игры.

Александр Овечкин: "999 очков? Это значит, что я старею"