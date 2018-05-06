Никита Зайцев: "Жду, когда в российской журналистике появятся люди, игравшие в хоккей на хорошем уровне"

Защитник "Торонто" и сборной России Никита Зайцев в интервью "СЭ" раскритиковал российских спортивных журналистов. Он ждет, что в профессию придут бывшие игроки.

– Несмотря на то, что вы закончили сезон с "плюсом" я бы не сказал, что этот сезон был идеальным для вас.

– Началось.

– В тех моментах, когда вы пропускали, ваша вина была значительной.

– Вот так вы и пишете. Я вообще удивляюсь нашим журналистам. Вы же не разбираетесь в хоккее!

– Э…

– Это факт. Я могу повторить это на всю страну. Это – факт!

– Но позвольте…

– Я жду, когда в российской журналистике появятся люди, которые раньше играли в хоккей, да еще на хорошем уровне. Потому что мне действительно интересно услышать мнение об игре со стороны. Я нормально к критике отношусь. Даже если ко мне подойдет человек с улицы, то я выслушаю его. У меня нет каких-то понтов, типа, я звезда, а вы ничего не понимаете. Но чаще всего пишут совсем не делу. (Алексей ШЕВЧЕНКО)