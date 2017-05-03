Никита Зайцев: "Я очень рад, что проведу в Канаде долгие годы"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев в интервью "СЭ" отметил, что за год он привык к жизни в Канаде. Ранее россиянин подписал семилетний контракт с "Мэйпл Ливз" с зарплатой в 4,5 миллиона долларов за сезон.

– Вы подписали семилетний контракт. А ведь вам не очень нравился город Торонто. В том смысле, что вы понимали, что в Северной Америке есть места лучше.

– Но после года жизни я понял, насколько это хорошее место, как здесь уютно с семьей, с детьми. Нет-нет, я очень рад, что проведу в Канаде долгие годы.

– Всегда удивляло, что именно в Северной Америке люди, получающие большой контракт, не снижают к себе требования и продолжают отрабатывать каждую копейку. Исключения есть, но это действительно исключения. Как вы думаете, почему?

– Трудно сказать. Мне кажется, что там большие деньги случайные люди не получают. И если тебе предложили серьезный контракт, то понимают, что завтра ты не прекратишь работать, а будешь стараться доказать, что в тебя поверили не зря. В Америке тебе просто так не дадут ничего. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Никиты Зайцева