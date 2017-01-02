Никита Зайцев: "Я бы не сказал, что "Торонто" плохо играл в первые 40 минут"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев отметил, что у команды не было паники после двух периодов матча с "Детройтом" (5:4 ОТ). До третьего периода в "столетней классике" его команда не могла забросить шайбу.

– Бэбкок ничего особенного не говорил после второго периода, – цитирует официальный сайт НХЛ Зайцева. – У нас был разговор по игровой системе. Тренер сказал продолжать играть в той же схеме, что и в первых двух периодах. Я бы не сказал, что мы плохо играли первые 40 минут, просто не могли забить.