Никита Зайцев: "Возможность сыграть против Овечкина - это вызов для меня"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев перед третьим матчем 1/8 финала плей-офф НХЛ с "Вашингтоном" отметил, что ему будет интересно сыграть против Александра Овечкина. Для игрока этот поединок станет дебютным в Кубке Стэнли. Начало серии он пропустил из-за травмы.

- С нетерпением жду своего первого матча в Кубке Стэнли, - приводит пресс-служба НХЛ слова Зайцева. - Чувствую, что готов выйти на лед. Сегодня будет особенная игра. Возможность сыграть против Овечкина и других наших ребят - это вызов для меня. Всегда интересно играть против соотечетвенников.