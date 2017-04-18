Никита Зайцев: "В "Торонто" со всеми защитниками приятно играть"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев отметил, что ему нравится атмосфера во время матчей НХЛ. По словам 25-летнего россиянина, он без проблем сменил партнера по обороне.

– Город болеет очень хорошо, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Зайцева. – Здесь отличная атмосфера во время игр, плюс сами матчи получаются невероятно интересными, так что мне все очень нравится. Честно говоря, не особенно думал про атмосферу и предматчевый антураж, так как фокусировался на собственной игре. Что касается следующего матча, то главный тренер нам все расскажет во вторник и в среду, если надо будет что-то изменить в тактике. Да, я действительно в начале сезоне больше играл с Райли, а сейчас выхожу в паре с Гардинером, но могу сказать, что у нас в команде все защитники хорошие, со всеми приятно играть. Мартин Маринчин просто красавец, здорово действует. Он же не просто сидел дома, закрыл окна и выключил свет (улыбается). Мартин всегда был готов выйти на лед, мы с ним общались и поддерживали его. Еще раз скажу, что он очень сильно помог команде в последних матчах.