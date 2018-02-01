Никита Зайцев: "В первом периоде матча с "Айлендерс" чувствовал себя неуверенно"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс" (5:0) отметил, что пребывает не в оптимальной форме, передает из Торонто спецкорр "СЭ" Андрей СЕРЫЙ. Россиянин также добавил, что в первом периоде чувствовал себя не очень уверенно.

– Понятно, что сейчас я не в оптимальной форме, – сказал Зайцев. – В первом периоде чувствовал себя не очень уверенно, поскольку давно не выходил на лед в официальных матчах. Потом понемногу начал находить свою игру.

– Вам сразу предоставили много игрового времени. Больше на площадке провел только другой защитник Джейк Гардинер.

– Разыграться было непросто. Я ведь всего дважды катался с командой, а перед этим четыре недели ходил с гипсом. Все было тяжело, ноги особо не бегут, но буду стараться, чтобы набрать форму.

– Тяжелее было восстанавливаться физически или остаться на месяц без хоккея?

– И то, и другое. В эмоциональном плане очень тяжело. Первые два дня еще нормально, а потом начинаешь думать, что надо уже в работу возвращаться, а не без дела сидеть. Ты остаешься без команды и без поездок. Образ жизни меняется полностью.

– На собраниях команды вы продолжали появляться?

– Пока восстанавливался, нет.