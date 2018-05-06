Никита Зайцев: "Показать отсутствие страха – это и есть секретное оружие в драках"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев в интервью "СЭ" рассказал о своей первой драке в НХЛ. Она случилась в матче против "Монреаля" в ноябре 2017 года. Оппонентом россиянина был Пол Брайан.

– В этом сезоне были столкновения русских. Евгений Малкин поссорился на льду с Евгением Кузнецовым. Артемий Панарин вообще чуть с Кузнецовым не подрался.

– И я чуть с Кузнецовым не сцепился.

– Ого.

– Евгений очень много разговаривает на льду (смеется). "Вашингтон" нам забил – он что-то мне прокричал. А тут я им забил – крикнул Евгению. На скамейке "Вашингтона" подумали, что я над ними прикалываюсь. Сразу Уилсон стал подъезжать ко мне, смотреть внимательно. Но я-то кричал именно Кузнецову.

– В этом году вы подрались. Даже игроки ЦСКА смеялись.

– Да-да, я видел реакцию Романа Любимова на мой бой. Смеется он. Молодец, конечно, а еще друг называется (улыбается).

– Вы теперь с Биексой столкнетесь? С Ривзом? С Уилсоном? После Пола Байрона надо замахиваться на кого-то более серьезного.

– Смотрю, вы в бойцах лучше разбираетесь. Ни с кем я драться не собираюсь. Там был простой момент. Он полез меня бить, а я ответил. Проиграл я, да? Но это ничего не значит. В таких боях надо показывать дух, а не умение махать кулаками. Я не испугался, принял бой и неважно, как он закончился.

– Просто вы выросли в Бирюлево. Я думал, у вас есть секретное оружие в драках.

– Как раз то, что ты показал отсутствие страха – это и есть секретное оружие. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью с Зайцевым – в ближайшее время на сайте "СЭ"