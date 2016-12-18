Никита Зайцев: "Первый гол в НХЛ - мне будто вновь 17 лет"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев забросил свою первую шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата против "Питтсбурга" (2:1 ОТ). Россиянин отметил, что долго ждал первого гола, и надеется, что будет чаще забивать. В текущем сезоне на его счету 11 (1+10) очков в 30 матчах.

– Мне будто вновь 17 лет, – цитирует The Athletic Зайцева. – Невероятные ощущения. Этот гол даст мне больше уверенности в себе. Все это время я надеялся наконец забить. Если вы видели наши матчи, то заметили, что у меня в каждой игре бывает шанс отправить шайбу в сетку ворот. Думаю, я мог бы уже забить пять голов за это время.

Наши в Америке: первый гол Зайцева