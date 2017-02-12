08:29 | ХОККЕЙ — НХЛ

Никита Зайцев: "Могу сказать только хорошее о Куликове"

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Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев высоко оценил уровень соотечественника из "Баффало" Дмитрия Куликова. Игрок в этом сезоне пропустил из-за травмы 26 матчей из 54, но в последнее время набрал форму.

- Могу сказать только хорошее про Диму Куликова, - приводит официальный сайт НХЛ Зайцева. - Отличный парень, мы хорошо общались, когда выступали вместе за сборную России на Кубке мира здесь в Торонто. Очень хороший хоккеист. 

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/dmitry-kulikov---feeling-comfortable-in-buffalo/c-286664066

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