Никита Зайцев: "Могу сказать только хорошее о Куликове"

Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев высоко оценил уровень соотечественника из "Баффало" Дмитрия Куликова. Игрок в этом сезоне пропустил из-за травмы 26 матчей из 54, но в последнее время набрал форму.

- Могу сказать только хорошее про Диму Куликова, - приводит официальный сайт НХЛ Зайцева. - Отличный парень, мы хорошо общались, когда выступали вместе за сборную России на Кубке мира здесь в Торонто. Очень хороший хоккеист.