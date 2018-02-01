Никита Зайцев: "Мне на диск записали звездный уик-энд КХЛ"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс" (5:0) отметил, что не смотрел Матч звезд НХЛ, передает из Торонто спецкорр "СЭ" Андрей СЕРЫЙ. Россиянин также добавил, что ему досталась запись Матча звезд КХЛ.

– Матч Звезд видели?

– Такие игры обычно не смотрю. Правда, мне на диск записали звездный уик-энд КХЛ.

– Чем отличается подготовка травмированного и здорового игрока в НХЛ?

– Я вставал в пять утра, уже в семь катался. Приезжал на стадион два раза, еще и на вечернюю тренировку команды. В зале тренировал верхний плечевой пояс. Так что график был плотным, свободного времени не хватало.

– Как поздравили новичков с первыми шайбами в НХЛ – Тревиса Дермотта и Джастина Холла?

– Шайбы им отдали. Все очень рады.