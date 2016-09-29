Никита Зайцев: "Буду играть против Радулова максимально жестко"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев отметил, что будет максимально жестко играть в НХЛ против нападающего "Монреаля" и бывшего одноклубника по ЦСКА Александра Радулова. Зайцев в мае подписал однолетний контракт с "Торонто". В воскресенье его команда проведет предсезонный матч против "Монреаля".

– Смотрел дебютную игру Радулова за "Монреаль" во вторник: молодец – забил, отдал, – цитирует "Р-Спорт" Зайцева. – Хочу передать привет Саше, сказать, что в воскресенье буду играть с ним максимально жестко, буду идти до конца, на все сто процентов, так что пусть готовится. Если против меня попадет, пусть внимателен будет, все эти его штучки со мной не пройдут. Вообще нас ждет интересное противостояние между "Торонто" и "Монреалем" в этом сезоне.