Никита Зайцев: "Бэбкок предложил сшить зеленый пиджак"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев в интервью "СЭ" отметил, что показатель полезности не всегда отражает то, как на самом деле играет хоккеист. Россиянин завершил сезон с коэффициентом "-26", но не считает, что провел его плохо.

– Давайте сразу про самое важное. Вы провели все матчи в регулярном чемпионате, четыре игры в плей-офф и завершили сезон с показателем полезности – "-26". Это смущает.

– Статистика не всегда показывает то, что должна. Да, у меня "-26". Не склонен оправдываться, но вы должны понимать, что я всегда выходил играть только против первых звеньев команд НХЛ. Против тех, кто должен забивать голы, определять результат. Если в условном "Эдмонтоне" на площадку выходит Коннор Макдэвид, а я сижу на скамейке, то мне приходилось сразу возвращаться. Если условный "Чикаго" выпускал тройку Патрика Кейна, то, значит, я должен был быть на льду.

– Тяжело же?

– Такая уж у меня была роль, и она мне это очень нравилась.

– То-то вас никогда не ругал Майк Бэбкок? Он как-то со смехом отвечал на вопрос о том, почему у вас такой показатель полезности.

– Там как-то смешная история была. Он нас вызывает с Морганом Райлли и спрашивает: "Вам зеленые пиджаки нужны? Так я вам сошью".

– Что за пиджаки?

– Кажется, что в гольфе такие пиджаки носят те, у кого самый большой минус. Но при этом наш главный тренер смеялся, он шутил. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Никиты Зайцева