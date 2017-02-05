Никита Задоров: "Трауба набросился на меня со спины, вот я и упал"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Виннипегом" (5:2) рассказал о драке с Джейкобом Траубой. Американец начал потасовку после того, как россиянин совершил жесткий силовой прием против Марк Шайфли.

– Я бы мог подраться с Траубой, если бы захотел, – сказал Задоров. – Он набросился на меня со спины, вот я и упал. У меня нет проблем с драками, когда все честно. Сейчас уже не те времена, как 10 лет назад, когда из-за после удара нужно было махать кулаками, так? Но претензий к Траубе у меня нет. Если бы Мэтт Дюшен попал под такой силовой прием, я бы тоже побежал бить его обидчика. Это часть игры, и мы должны защищать своих лидеров.