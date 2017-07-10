Никита Задоров: "Перелом лодыжки - несчастный случай"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров в интервью "СЭ" подчеркнул, что полностью восстановился от перелома лодыжки. По словам 22-летнего россиянина, повреждение было получено из-за неудачного стечения обстоятельств.

- Когда вы получили травму, то говорили, что могли бы сыграть, если бы "Эвеланш" вышли в плей-офф. Понятно, что в борьбе за Кубок Стэнли ваш клуб не участвовал, но вы были готовы? - вопрос Задорову.

- Я вышел на лед 20 апреля и мог бы форсировать подготовку. Но наш клуб к этому времени потерял шансы на попадание в восьмерку, так что не было смысла торопиться с восстановлением.

- Сейчас есть какие-то болевые ощущения?

- Никаких. Я готов на сто процентов. В зале прыгаю - все отлично.

- Та травма - несчастный случай?

- Исключительно. Единоборство на тренировке, я неудачно упал, соперник упал на мою ногу, а его еще придавили. Услышал хруст - сразу понял, что все плохо. Сначала на ногу я наступить не мог, но через два дня уже мог ходить без помощи костылей. Правда, в гипсе. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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