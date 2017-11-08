Никита Задоров - о матчах НХЛ в Швеции: "Поближе к дому играть тоже прикольно"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров отметил, что рад провести матчи регулярного чемпионата НХЛ рядом с Россией. Напомним, что "Эвеланш" проведут два матча против "Оттавы" в Швеции. Также хоккеист сказал, что расстроен обменом Мэтта Дюшена в "Сенаторз".

– Родители позже приедут ко мне в Денвер, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Задорова. – Мне здесь все нравится. Это что-то новое, интересное. Поближе к дому играть тоже прикольно. Вообще я здесь играл только в детстве, а молодежный чемпионат мира проходил в Мальме. Это далековато, но все равно Швеция.

Обмен Дюшена? Я с ним дружил и, конечно, расстроился.