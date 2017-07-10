Никита Задоров - о Григоренко: "Как вы хотите получить отдачу от умного игрока, если ставите его с тафгаями?"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что его соотечественник Михаил Григоренко, ранее выступавший в составе "Эвеланш", показывал хорошую игру в обстоятельствах, которые были. По его словам, у форварда не было условий, которые помогли бы ему раскрыться.

- Из "Колорадо" в КХЛ уже вернулся Михаил Григоренко. Я не считаю, что это усиление для ЦСКА, учитывая то, как он играл за "Эвеланш", - вопрос Задорову.

- Григоренко выглядел неплохо в тех обстоятельствах, что у него были. Но иногда его ставили на фланг, иногда он выходил на лед с партнерами, у которых вообще не было задачи созидать. Это классный хоккеист, мы с ним еще с "Баффало", но я вспоминаю, как его выпускали на площадку вместе с тафгаями. Как вы хотите получить отдачу от умного игрока, если ставите его в такие условия.

- В этом году вы провели две с половиной драки. Сначала хотелось узнать о "половинке". Первый раз вижу, что человеку дают 5 минут за то, что он лежит на льду, прикрыв голову руками.

- Это было в матче с "Виннипегом", когда я провел чистый силовой прием против Марка Шайфли. На меня накинулись, я упал, а судья решил меня удалить. Все это крайне несправедливо, о чем я и сказал арбитру. Но он объяснил, что не был уверен в чистоте моего силового приема, а если бы меня позже дисквалифицировали, то его бы наказали. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полная версия интервью Никиты Задорова